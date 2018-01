Surface Laptop anche con Windows 10 Pro

Filippo Vendrame,

A maggio scorso, Microsoft aveva annunciato il suo interessante computer portatile Surface Laptop. Un prodotto pensato per il mercato educational e caratterizzato dalla presenza del sistema operativo Windows 10 S che permette l’installazione delle sole app presenti nel Microsoft Store. Per poter disporre delle piene funzionalità di Windows 10, gli utenti devono effettuare un aggiornamento a Windows 10 Pro. Aggiornamento che fino a marzo sarà gratuito e che poi diventerà a pagamento.

Per soddisfare le esigenze della sua clientela business, Microsoft ha deciso di vendere il Surface Laptop anche direttamente con il sistema operativo Windows 10 Pro. La novità riguarda la versione per le aziende del Surface Laptop, quella destinata ai clienti business. Ben difficilmente questa nuova variante del laptop arriverà per il mercato consumer visto che questo modello è stato presentato con un preciso target. Tuttavia, chiunque può comprare il Surface Laptop da questo canale di vendita e quindi gli interessati possono tranquillamente acquistare il Surface Laptop direttamente con Windows 10 Pro.

Purtroppo, questa possibilità molto interessante è limitata al territorio americano e non chiaro se arriverà anche altrove. Questa decisione riflette, come detto, la volontà di Microsoft di offrire alle aziende un prodotto già completamente pronto per la produttività. Tra Windows 10 S e Windows 10 Pro non ci sono grandissime differenze in termini di usabilità ma le aziende hanno la necessità di poter installare i loro applicativi, cosa che su Windows 10 S non possono fare.

Sino ad oggi, le aziende dovevano acquistare un Surface Laptop ed effettuare manualmente l’upgrade. Con questa novità, le aziende potranno adesso richiedere il prodotto già con Windows 10 Pro pronto a funzionare senza ulteriori passaggi.