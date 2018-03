Filippo Vendrame,

Unieuro ha lanciato, oggi 25 gennaio, il suo nuovo volantino delle offerte che sarà valido sino al prossimo 8 febbraio. Volantino interessante perchè include prodotti con sconti sino al 50%. Si tratta, in buona sostanza, del proseguo della campagna “fuoritutto” partita ad inizio gennaio. All’interno del volantino spiccano, dunque, moltissime interessanti promozioni. Per esempio, l’iconico iPhone X di Apple è proposto con 90 euro di sconto a 1099 euro.

Non solo l’iPhone X, comunque, perchè Unieuro tra gli smartphone sconta anche il Huawei P8 Lite 2017 a 199,90 euro. Il Samsung Galaxy S8 è proposto, invece, a partire da 649 euro. La catena di elettronica ha deciso di proporre in saldo anche tantissimi nuovi PC, tutti dotati del sistema operativo Windows 10. Per esempio, il Surface Pro 2017, versione base, è proposto a 749,99 euro ma senza Type Cover. Si segnala anche l’interessante notebook Acer Aspire S con processore Intel Core i5 di ottava generazione a 599,99 euro.

Per gli appassionati di gaming, Unieuro propone, invece, la console Xbox One S 500GB con un gioco a 199,99 euro e con 3 mesi di abbonamento Xbox Live Gold.

Per chi ama la fotografia, la catena di elettronica propone la reflex Canon EOS 1300D a 349,90 euro e l’action cam GoPro Hero 5 Black a 299,99 euro.

Presente anche una nutrita selezione di televisori di nuova generazione per tutti coloro che intendono trasformare il salotto di casa in una sala cinematografica.

Infine, Unieuro propone anche una selezione di gadget high tech come il drone DJI Mavic Pro venduto a 1099,90 euro con una batteria aggiuntiva.