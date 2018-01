Xiaomi Mi A2, annuncio al MWC di Barcellona?

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese sarà presente al Mobile World Congress 2018 di Barcellona, probabilmente per svelare i piani di espansione in altri paesi europei. Oltre al Mi 7, Xiaomi potrebbe annunciare anche il Mi A2, versione internazionale del Mi 6X che verrà distribuito in Cina.

L’attuale Mi A1, versione internazionale del Mi 5X, è considerato uno dei migliori smartphone di fascia media sul mercato. Telaio unibody in alluminio, 4 GB di RAM e doppia fotocamera posteriore con zoom ottico 2x sono le caratteristiche più interessanti, senza dimenticare il sistema operativo Android One, quindi senza la nota interfaccia MIUI. Il Mi A2 dovrebbe invece avere un design leggermente diverso. Innanzitutto lo schermo da 6 pollici avrà una risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel) e un rapporto di aspetto 18:9, come si può vedere nell’immagine.

Sul retro si nota il modulo fotografico con due lenti disposte in verticale nell’angolo superiore sinistro, in modo simile all’iPhone X. Anche se non visibili ci saranno sicuramente il jack audio da 3,5 millimetri e la porta USB Type-C. Confermata la posizione del lettore di impronte digitali. Si prevedono invece novità per il processore.

Il Mi 6X dovrebbe integrare il Surge S2 prodotto dalla stessa Xiaomi. Si tratta di un SoC, realizzato con tecnologia di processo a 16 nanometri, con quattro core ARM Cortex-A73 a 2,2 GHz, quattro core ARM Cortex-A53 a 1,8 GHz e GPU Mali-G71 MP8. Lo stesso chip potrebbe essere utilizzato per Mi A2. Non è chiaro se anche questo smartphone sarà basato su Android One.