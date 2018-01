iPhone SE 2: lancio a fine maggio?

Marco Grigis,

Emergono nuove indiscrezioni sulla seconda versione di iPhone SE, lo smartphone che Apple potrebbe presentare entro l’inizio dell’estate. I dettagli odierni emergono da DigiTimes che, dopo aver parlato dei successori di iPhone X e della possibile promozione del device economico di Cupertino alla ricarica wireless, ha ipotizzato un possibile periodo di lancio: tra maggio e giugno.

Le previsioni in questione giungono da Luke Lin, analista di DigiTimes Research, pronto a ipotizzare alcune delle caratteristiche di punta per la seconda generazione di iPhone SE. Innanzitutto, così come confermato nel precedente aggiornamento, il device potrebbe essere promosso alla ricarica wireless: un elemento, quest’ultimo, che suggerisce la presenza di una scocca in vetro, considerando come il classico alluminio non permetta di approfittare di questa funzione.

Non è però tutto: iPhone SE potrebbe essere privo di 3D Touch, il sistema di rilevazione della pressione delle dita incluso nelle versioni più costose degli smartphone di Cupertino, mentre per le dimensioni a schermo non vi sarebbero indicazioni precise. Non si può escludere che Apple decida di rimanere sui 4 pollici, così da assecondare le richieste dei nostalgici del vecchio formato, ma nemmeno l’estensione a 4.7 per renderlo più simile a iPhone 7. D’altronde, il primo iPhone SE ha rappresentato il punto di unione tra iPhone 5S e iPhone 6: il nuovo modello, di conseguenza, potrebbe seguire una medesima strategia raccogliendo sia i fattori di punta di iPhone 6S che quelli di iPhone 7.

Così come già accennato, il device sarebbe in fase di produzione in India, per le prime forniture pronte in primavera. Il lancio potrebbe avvenire tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, in concomitanza con la presentazione dei nuovi esemplari della linea iPad Pro. Qualche giorno fa, inoltre, alcune indiscrezioni asiatiche hanno parlato della presenza di un processore della famiglia A10 fusion, abbinato a 2 GB di RAM e capacità di storage tra i 32 e i 128 GB.