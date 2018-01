Meizu M6 arriva in Italia

Luca Colantuoni,

Come ipotizzato al momento dell’annuncio ufficiale, avvenuto in Cina a fine settembre 2017, il produttore ha portato in Italia il nuovo Meizu M6, uno smartphone di fascia media caratterizzato da una buona qualità costruttiva e dotato di un ottimo comparto fotografico. Anche il modello M6s con display 18:9, presentato la scorsa settimana, dovrebbe arrivare nel nostro paese.

Il Meizu M6 possiede un corpo in policarbonato con frame in alluminio e due linee metalliche che attraversano orizzontalmente la parte posteriore. Il produttore cinese parla di finiture fatte a mano e di rivestimento in vernice brillante metallescente ottenuti con la tecnologia Non-Conductive Vacuum Metallization (NCVM). Lo schermo da 5,2 pollici con risoluzione HD (1280×720 pixel), protetto da un vetro 2.5D, è stato realizzato con tecnologia full-lamination. La dotazione hardware comprende un processore octa core MediaTek MT6750, 3 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD fino a 128 GB.

Per la fotocamera posteriore è stato scelto un sensore RGBW da 13 megapixel (Sony IMX278), abbinato ad un obiettivo a cinque elementi con apertura f/2.2. L’autofocus e il flash dual LED permettono di ottenere scatti nitidi e luminosi. La fotocamera frontale da 8 megapixel (obiettivo con apertura f/2.0) garantisce selfie di qualità superiore, grazie alla tecnologia di beautification sviluppata da ArcSoft. La versione italiana del Meizu M6 integra un modem LTE con supporto alla banda 20. Il lettore di impronte digitali mTouch consente di sbloccare lo smartphone ed effettuare i pagamenti.

La batteria ha una capacità di 3.070 mAh. Il sistema operativo installato è Android 7.0 Nougat con interfaccia Flyme OS 6.0. Gli utenti italiani troveranno ovviamente i Google Play Services. Il prezzo del Meizu M6 (colore blu) è 169,99 euro.