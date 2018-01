Microsoft annuncia i Games with Gold di febbraio

Filippo Vendrame,

Microsoft ha svelato i nomi dei videogiochi che rientreranno nella promozione Games with Gold del mese di febbraio 2018. Trattasi della ben nota promozione che vede offrire due giochi gratuiti ogni mese ai possessori di una console Xbox One o Xbox 360 che sono contestualmente iscritti al programma Xbox Live Gold che da diritto ad una serie di vantaggi come scontistiche esclusive e l’accesso all’utilizzo del multiplayer nei giochi.

L’offerta per il mese di febbraio 2018 è davvero molto ghiotta. Inoltre, si ricorda che grazie alla funzione di retrocompatibilità, i possessori di una console Xbox One potranno scaricare ed installare anche i due giochi omaggio per console Xbox 360. Chi possiede una console next generation di Microsoft, a febbraio potrà avere ben 4 giochi nuovi in omaggio. Nello specifico, per Xbox One, gli utenti a partire dal primo giorno di febbraio potranno scaricare ed installare l’action-game in prima persona Shadow Warrior. A partire, invece, dal 16 febbraio, sarà disponibile al download anche l’action-platformer a scorrimento Assassin’s Creed Chronicles: India.

Per quanto riguarda l’offerta dedicata alle console Xbox 360, dal primo del mese gli utenti potranno scaricare e giocare al frenetico racer Split/Second. Dal 16 febbraio, invece, sarà disponibile Crazy Taxi di SEGA.

Trattasi, dunque, di una ghiotta opportunità per arricchire il proprio archivio di giochi senza dover ulteriormente mettere mano al portafogli.

Gli abbonati a Xbox Live Gold potranno scaricare i giochi in omaggio direttamente attraverso una sezione dedicata dello Store Xbox. Si ricorda, infine, che trattasi di un’offerta esclusiva di Microsoft e dunque non è valida all’interno di altri eShop o di store fisici specializzati in videogiochi.