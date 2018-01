Samsung regala un Galaxy J3 2017 per San Valentino

Filippo Vendrame,

Samsung ha deciso di festeggiare San Valentino con una promozione davvero molto interessante. Sino al prossimo 14 febbraio, ricorrenza della festa degli innamorati, tutti coloro che acquisteranno un Samsung Galaxy S8, un Galaxy S8+, un Galaxy Note 8, un Galaxy A8 o un Galaxy A5, riceveranno in omaggio un Samsung Galaxy J3 2017 da regalare alla persona amata. Partecipare alla promozione per poter ottenere lo smartphone in omaggio è facile a patto di rispettare alcune regole.

Innanzitutto, i Samsung Galaxy che rientrano nella promozione devono tutti presentare garanzia italiana. Non sono validi, dunque, prodotti con garanzia europea. Inoltre, devono essere stati acquistati solamente nei negozi e negli eShop che hanno aderito alla promozione. Per esempio, tra i negozi fisici si evidenziano Mediaworld, Unieuro, Expert, Euronics e Trony. Chi acquisterà uno dei suddetti smartphone nei punti vendita fisici, riceverà il Samsung Galaxy J3 immediatamente, direttamente alla cassa. Tutti coloro che acquisteranno gli smartphone in promozione negli eShop aderenti alla promozione, potranno inserire gratuitamente il Samsung Galaxy J3 nel carrello della spesa per riceverlo direttamente a casa senza ulteriori passaggi.

Trattasi di una promozione doppiamente interessante, non solo per il valore del regalo ma anche perchè lo smartphone in omaggio si potrà ricevere subito, senza complicazioni e senza lunghe attese. Per ogni dubbio, Samsung ha pubblicato il regolamento completo che spiega tutti i requisiti ed evidenzia tutti i punti vendita fisici ed online aderenti.

Si ricorda che il Samsung Galaxy J3 è uno smartphone Android entry level ma dalle buone specifiche tecniche. Dispone di un display da 5 pollici con risoluzione HD ed è mosso da un processore Quad Core Exynos 7570 con 2GB di memoria RAM e 16GB di memoria interna, espandibile attraverso le classiche memorie microSD. Su fronte fotografico, posteriormente spicca un sensore da 13MP e frontalmente un sensore da 5MP. Completano la dotazione tecnica il WiFi 802.11 b/g/n, il Bluetooth 4.2, il GPS, l’NFC, la porta micro-USB 2.0, il jack da 3,5mm ed una batteria da 2400 mAh.