Questi sono i Samsung Galaxy S9 e S9+

Luca Colantuoni,

I Galaxy S9/S9+ saranno gli assoluti protagonisti del Mobile World Congress 2018 di Barcellona, vista la decisione di LG, Huawei e HTC di posticipare il lancio dei loro top di gamma. Il noto leaker Evan Blass ha pubblicato le immagini ufficiali dei due smartphone e confermato alcune specifiche trapelate nelle ultime settimane.

Da tempo si vocifera che i nuovi dispositivi avranno un design simile a quello dei Galaxy S8/S8+. In effetti le differenze sono minime, almeno osservando la parte frontale (non ci sono immagini per quella posteriore). La cornice inferiore sembra leggermente più piccola, il che potrebbe significare uno screen-to-body ratio più elevato. Anche posizione e numero di fori nella cornice superiore sono identici, ma potrebbero esserci sensori migliori per la scansione dell’iride e il riconoscimento facciale.

Uno sguardo più attento permette di notare un’altra differenza rispetto ai Galaxy S8/S8+. Le cornici laterali sono più evidenti e lo schermo ha una curvatura inferiore. Forse le immagini non rappresentano perfettamente il design dei prodotti reali. Evan Blass conferma il pannello Super AMOLED e la diagonale (5,8 pollici per Galaxy S9 e 6,2 pollici per Galaxy S9+). Entrambi integreranno i processori Snapdragon 845 (Stati Uniti e Cina) e Exynos 9810 (resto del mondo). La dotazione hardware del Galaxy S9 comprende 4 GB di RAM e 64 GB di storage, mentre il Galaxy S9+ avrà 6 GB di RAM e 128 GB di storage.

Come suggerisce lo stesso produttore attraverso lo slogan “The camera. Reimagined“, la vera novità sarà la fotocamera posteriore. Samsung ha infatti scelto un sensore da 12 megapixel e un obiettivo con apertura variabile tra f/2.4 e f/1.5, in grado di registrare video in super slow motion (480 fps a 720p).

Il Galaxy S9+ avrà una seconda fotocamera posteriore da 12 megapixel con apertura fissa. Sotto il modulo fotografico, allineato in verticale, c’è il lettore di impronte digitali, come nei Galaxy A8/A8+. La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 8 megapixel. Altra novità sono gli altoparlanti stereo. L’arrivo sul mercato è previsto per il 16 marzo, come indica la data sullo schermo.