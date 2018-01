Xiaomi Redmi Note 5, online le specifiche tecniche

Floriana Giambarresi,

Xiaomi ha rilasciato Redmi 5, Redmi 5 Plus e Redmi 5A alla fine dello scorso anno distinguendosi ancora una volta dai competitor per questa serie di smartphone di fascia media, che mirano a offrire un ottimo rapporto qualità/prezzo. Starebbe però già per arrivare un nuovo dispositivo della gamma, lo Xiaomi Redmi Note 5, le cui specifiche tecniche sono appena trapelate in rete, insieme al possibile prezzo di vendita e alla finestra di lancio.

Xiaomi Redmi Note 5 sarà probabilmente lanciato in due varianti, una con a bordo il processore Snapdragon 630 affiancata da 3 GB di RAM e 32 GB di storage e l’altra con Snapdragon 636, 4 GB di RAM e 64 GB di spazio per l’archiviazione. Le differenze sarebbero minime, ma il secondo modello dovrebbe offrire performance leggermente maggiori rispetto alla controparte. A caratterizzare i device, vi sarebbe poi uno schermo da 5,99 pollici da 2880 x 1440 pixel di risoluzione e aspect ratio pari a 18:9.

Pare inoltre che Redmi Note 5 disporrà di una doppia fotocamera posteriore (Mi dual-camera), la prima su un dispositivo della gamma di Xiaomi, con sensore da 16 megapixel e un altro da 5 megapixel, mentre la fotocamera frontale, quella per i selfie, sarebbe da 8 megapixel. Il sistema operativo che lo alimenterà sarebbe Android Nougat. Presenti la tecnologia di riconoscimento facciale e una batteria da 4100 mAh, capace di garantire una buona autonomia d’utilizzo.

Galleria di immagini: Xiaomi Redmi 5 e Redmi 5 Plus, immagini

Si apprende poi dalla Cina che nel Redmi Note 5 Xiaomi starebbe mantenendo le linee di design tipiche della serie ma con importanti modifiche nella parte anteriore. Si vocifera di un corpo bordless, quasi totalmente privo di cornici, su cui campeggia un pannello ampio e con il rapporto schermo-corpo più alto possibile.

Pare che la serie Redmi Note 5 sarà lanciata prima in Cina con le due varianti che avranno un prezzo rispettivamente di 1.499 Yuan (237 dollari) e 1.799 Yuan (284 dollari). La presentazione ufficiale dovrebbe avvenire entro la fine di febbraio, subito prima dello Xiaomi Mi 7, smartphone ammiraglia che in tanti ipotizzano sarà rivelato al Mobile World Congress di Barcellona.