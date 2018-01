Campark ACT76, action cam 4K con Wi-Fi in offerta

Floriana Giambarresi,

Sensore da 16 megapixel, registrazione dei video in 4K, doppio schermo e connettività Wi-Fi sono i punti di forza della Campark ACT76, Action Cam con due batterie e un kit di accessori inclusi nel prezzo che in giornata odierna viene proposta su Amazon con uno sconto del 20%, passando così a 47 euro con spedizione gratuita invece dei 59,99 euro a cui è solitamente in vendita.

Grazie al costo contenuto e alle ottime caratteristiche tecniche di cui dispone, la Campark ACT76 si è attestata come una delle action camera più richieste in assoluto negli ultimi tempi. Il sensore Sony a bordo permette infatti di registrare video in Ultra HD 4k, di grande qualità dunque anche durante gli sport e le attività più estreme, e di scattare fotografie alla risoluzione di 16 megapixel. Presente un obiettivo grandangolare con angolo di visione pari a 170 gradi per non perdere alcun dettaglio e grazie al supporto delle Micro SD a 32GB è possibile conservare i contenuti direttamente nella memoria della videocamera.

Il piccolo corpo integra due display, uno frontale per una visualizzazione rapidissima delle informazioni più importanti e uno posteriore da due pollici in alta definizione che consente di rivedere i contenuti catturati. Oltre a un cavo USB e allo slot HDMI per trasferire i file a un computer e per connettere il dispositivo al televisore, Campark Act 76 offre il supporto alla connettività Wi-Fi, utile a collegarla a smartphone e altri device mobile senza la necessità di utilizzare alcun cavo. In tal modo, è possibile controllare da remoto l’action cam, monitorare in tempo reale ciò che si sta riprendendo, modificarne le impostazioni e attivare la registrazione dal proprio smartphone, tablet o PC.

Nella confezione si trova un set di accessori, tra cui una custodia impermeabile per utilizzare l’action camera di Campark anche sott’acqua, un borsa per il trasporto, un adattatore per il montaggio su un casco, 4 fascette, 3 cinghie, un adattatore per il montaggio sulla bicicletta e tanto altro. Trattasi in definitiva di un’action camera impermeabile ideale per i fan degli sport acquatici e delle attività estreme, particolarmente comoda e dotata di tutte le funzionalità di cui si può aver bisogno per catturare filmati e foto realistiche, in movimento. Comodità di cui è possibile dotarsi approfittando dell’offerta su Amazon.