Falcon Heavy, si vola il 6 febbraio

SpaceX ha finalmente ufficializzato una data per il debutto del suo nuovo razzo Falcon Heavy. Elon Musk, attraverso il suo account su Twitter, ha fatto sapere che il decollo è previsto per il prossimo 6 febbraio a Cape Kennedy, in Florida. Finalmente, dopo anni di attesa, il nuovo razzo Falcon Heavy è finalmente pronto al lancio inaugurale. La società spaziale di Elon Musk aveva promesso che il suo nuovo razzo sarebbe stato pronto a decollare nel 2013 o nel 2014 ma tra problemi di progettazione, ritardi e vari intoppi, i tempi di sviluppo si sono allungati enormemente.

Pochi giorni fa, SpaceX aveva effettuato con successo i test di accensione statica dei 27 motori del razzo Falcon Heavy. Trattasi del test che ha potuto dare finalmente il via libera al volo inaugurale di questo nuovo razzo. La società di Elon Musk crede molto in questo progetto. Concettualmente, il nuovo Falcon Heavy può essere visto come la somma di tre razzi Falcon 9 ed è stato progettato per portare in orbita carichi molto più pesanti. Grazie al Falcon Heavy, SpaceX potrà affrontare nuove tipologie di missioni, anche quelle future sulla Luna ventilate da Donald Trump, incrementando il suo business.

Il nuovo Falcon Heavy sarà un razzo parzialmente riutilizzabile come il Falcon 9. I suoi tre nuclei, infatti, sono progettati per atterrare ed essere poi riutilizzati, abbattendo, così, i costi delle missioni.

Per dare maggiore enfasi pubblicitaria al volo di prova, Elon Musk ha promesso che come carico del razzo utilizzerà una Tesla Roadster.

Ovviamente, la società mette le mani avanti sul risultato del test ma se tutto andrà per il meglio, SpaceX potrà guardare con maggiore positività al futuro.