Il lanciafiamme di Elon Musk va a ruba

Cristiano Ghidotti,

È tutto vero: il lanciafiamme di The Boring Company esiste e funziona. La conferma al rumor arriva direttamente da Elon Musk, numero uno dell’azienda, con un video pubblicato sui social (visibile in streaming di seguito) che mostra l’arma in azione. In vendita al prezzo di 500 dollari, tasse escluse, conta già oltre 7.000 unità acquistate in poche ore.

Cosa c’entri un lanciafiamme con il business di The Boring Company, incentrato sulla realizzazione di tunnel sotterranei per combattere il traffico di superficie nelle grandi città, è questione complessa e che merita una spiegazione: nel mese di dicembre Musk ha messo in vendita dei cappellini con il logo della società, affermando che una volta arrivato a 50.000 pezzi venduti avrebbe realizzato un’arma in grado di sputare fuoco. Target raggiunto e promessa mantenuta. Dopotutto, chi non ha mai desiderato mettere le mani su un equipaggiamento capace di incenerire qualsiasi cosa in pochi secondi?

Perché il numero uno di Tesla e SpaceX ha iniziato a vendere un lanciafiamme? Per offrire un’arma efficace contro l’apocalisse zombie che sta per mettere in pericolo il genere umano, ovviamente, come prospettato dalla cinematografia del grande Romero.

Quando l’apocalisse zombie avrà inizio, sarete felici di aver comprato un lanciafiamme. Se non funziona contro le orde di non morti vi restituiremo i soldi!

When the zombie apocalypse happens, you’ll be glad you bought a flamethrower. Works against hordes of the undead or your money back! — Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2018

I più attenti avranno anche notato che il profilo Twitter di Musk riporta ora la carica “Zombie Defender”. A scanso di equivoci, è il diretto interessato a sgombrare il campo da ogni possibile accusa.

L’indiscrezione secondo la quale starei segretamente creando un’apocalisse zombie per incrementare la richiesta di lanciafiamme è completamente falsa.

The rumor that I’m secretly creating a zombie apocalypse to generate demand for flamethrowers is completely false — Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2018

C’è però anche chi intende farne un uso diverso, in cucina.

Puoi dimostrare l’efficacia del lanciafiamme per la preparazione della crème brûlée? È una funzione essenziale di cui necessito.