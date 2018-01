Lenovo porta la realtà virtuale in classe

Visori per realtà virtuale in offerta

Luca Colantuoni,

Lenovo ha annunciato un kit indirizzato alle scuole che comprende il Mirage Solo, il primo visore VR standalone compatibile con la piattaforma Daydream di Google. Il Lenovo Virtual Reality Classroom include anche un tablet per l’insegnante, un router e vari contenuti software. Il bundle sarà disponibile negli Stati Uniti dal mese di aprile. Non è noto se e quando arriverà in Europa.

Il Mirage Solo, annunciato al CES 2018 di Las Vegas, è un visore per la realtà virtuale che non deve essere collegato al PC e ad uno smartphone. All’interno del dispositivo ci sono tutti i componenti hardware necessari all’elaborazione e visualizzazione dei contenuti VR. La dotazione hardware comprende uno schermo da 5,5 pollici (2560×1440 pixel) con risoluzione Quad HD e angolo di visione pari a 110 gradi, processore octa core Snapdragon 835, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria flash, slot microSD e jack audio da 3,5 millimetri per gli auricolari.

Il tracciamento posizionale dell’utente avviene mediante la tecnologia WorldSense di Google che supporta sei gradi di libertà. Non occorrono quindi videocamere e sensori da installare nella stanza. La batteria ha una capacità di 4.000 mAh. Insieme al visore viene fornito un semplice controller wireless che funziona come un’estensione della mano. Il Lenovo Virtual Reality Classroom include vari contenuti, tra cui oltre 700 “viaggi virtuali” di Google Expeditions. Gli insegnanti possono ad esempio usare queste informazioni durante una lezione di storia o geografia.

Il kit comprende un tablet Lenovo Tab 4 PLUS da 10 pollici, un router Ruckus R510 e una custodia con caricabatteria integrato. Il produttore cinese offrirà tre bundle. Il primo, per tre studenti, sarà disponibile da aprile ad un prezzo di 2.899 dollari. Al kit è possibile aggiungere la Lenovo Mirage Camera per la registrazione di video a 360 gradi.