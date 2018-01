Nokia 2 riceverà presto Android 8.1 Oreo

Luca Colantuoni,

HMD Global ha promesso l’aggiornamento ad Android 8.0 Oreo per tutti gli smartphone annunciati finora. Alcuni di essi hanno già ricevuto la versione stabile, mentre su altri è possibile installare la versione beta. Come promesso circa un mese fa, il Nokia 2 verrà direttamente aggiornato ad Android 8.1 Oreo. La release preliminare potrà essere scaricata dai Beta Labs.

Also #Nokia2 but will go straight to 8.1 to get memory optimization features as it is a 1GB RAM device. #Nokia3 Beta Labs right around the corner. — Juho Sarvikas (@sarvikas) January 27, 2018

Solitamente le ultime versioni del sistema operativo Google sono distribuite solo per gli smartphone di fascia media e alta. I modelli più economici vengono subito abbandonati dai rispettivi produttori. HMD Global invece ha deciso di rilasciare l’upgrade per tutti i Nokia, dimostrando che le ipotetiche limitazioni hardware sono una scusa. L’azienda finlandese ha tuttavia un vantaggio: la versione di Android utilizzata è stock, ovvero senza nessuna personalizzazione. Ciò velocizza lo sviluppo e non richiede l’implementazione di Project Treble. Il Nokia 2 (in offerta su Amazon a 112 euro) integra un processore quad core Snapdragon 212 a 1,3 GHz, 1 GB di RAM e 8 GB di memoria flash.

Una simile dotazione hardware non sarebbe (in teoria) sufficiente, ma il produttore finlandese ha deciso di passare direttamente da Android 7.1.1 Nougat ad Android 8.1 Oreo, in quanto quest’ultima versione include ottimizzazioni per la memoria e miglioramenti prestazionali assenti in Android 8.0 Oreo. Si tratta di funzionalità implementate da Google per i dispositivi Android Go, versione “snella” derivata proprio da Android 8.1 Oreo.

Il Nokia 2, disponibile in Italia da pochi giorni a 119,00 euro, possiede un telaio in policarbonato e alluminio, schermo HD da 5 pollici, fotocamere da 8 e 5 megapixel, slot microSD, connettività WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS e LTE Cat. 4 (150/50 Mbps) con supporto dual SIM, radio FM, jack audio da 3,5 millimetri, porta micro USB, sensori di luminosità e prossimità, accelerometro e bussola, batteria da 4.100 mAh.