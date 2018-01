Nokia 7 Plus, Snapdragon 660 e 6 GB di RAM?

Luca Colantuoni,

HMD Global ha organizzato un evento al Mobile World Congress 2018 di Barcellona, durante il quale dovrebbe annunciare “qualcosa di eccezionale”. Oltre alla versione internazionale del Nokia 7, il produttore finlandese potrebbe mostrare il nuovo Nokia 7 Plus, di cui sono stati individuati riferimenti nel database di GeekBench.

Il Nokia 7, attualmente disponibile solo in Cina, è uno smartphone di fascia media con telaio in alluminio 7000, schermo full HD da 5,2 pollici, processore Snapdragon 630, 4 o 6 GB di RAM, 64 GB di storage, fotocamera posteriore da 16 megapixel con ottica Carl Zeiss, funzionalità Bothie e OZO Audio. Il sistema operativo è stato recentemente aggiornato ad Android 8.0 Oreo. Il suffisso Plus del nuovo modello dovrebbe indicare la presenza di una dotazione hardware migliore.

Secondo quanto riportato da GeekBench, lo smartphone integrerà un processore octa core Snapdragon 660 a 1,8 GHz e 4 GB di RAM. Gli utenti potranno sicuramente scegliere anche una versione con 6 GB di RAM. Non è da escludere uno schermo di maggiori dimensioni, mentre display 18:9 e dual camera posteriore saranno probabilmente le caratteristiche principali del top di gamma Nokia 9.

HMD Global potrebbe sfruttare l’importanza mediatica della manifestazione spagnola per annunciare altri smartphone, tra cui il Nokia 8 (2018), la versione internazionale del Nokia 6 (2018), Nokia 4, Nokia 1 e Nokia 3310 4G.