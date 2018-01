Oppo, smartphone pieghevole con un solo display?

Floriana Giambarresi,

Di recente, ZTE ha lanciato ufficialmente il telefono pieghevole Axon M, che mostra quella che sembra essere la direzione futura dello sviluppo dei telefoni cellulari. Ora, un brevetto depositato da Oppo suggerisce che anche l’azienda sia interessata alla realizzazione di uno smartphone pieghevole, caratterizzato però da un unico schermo flessibile capace di aprirsi completamente.

La soluzione pieghevole di Oppo si differenzia da quanto apparso nelle proprietà intellettuali degli altri produttori concorrenti per la presenza di una cerniera esterna che, una volta aperta, andrebbe ad agire come una parte del display; la parte posteriore del dispositivo in cui si verifica la piega ha infatti una trama diversa dal resto del corpo, ma non si noterebbe durante l’uso.

A differenza dello ZTE Axon M in cui è presente una barra nera nel mezzo che può distrarre l’utente quando utilizza il telefono in “Modalità estesa”, una volta allungato lo smartphone pieghevole di Oppo offrirebbe un unico grande display. Da ciò che è possibile notare, il peculiare e innovativo dispositivo non disporrebbe di cornici troppo sottili: l’ipotesi è che le proporzioni del telefono piegato siano le classiche 16:9. Presente poi nel brevetto un curioso sistema a doppia fotocamera con i due sensori che diventerebbero le classiche soluzioni frontali e posteriori quando il device è chiuso.

Galleria di immagini: ZTE Axon M, immagini dello smartphone

I rendering dei brevetti di Oppo sono solo a scopo illustrativo e non vi sono attualmente informazioni su se e quando la nota casa produttrice potrebbe rilasciare il suo primo smartphone pieghevole, ma è interessante notare che stia pensando a una soluzione del genere. Potrebbe anche pervenire sul mercato un telefono pieghevole di OnePlus, dato che i due marchi sono consociati.