Xiaomi in Italia, è ufficiale: uno store a Milano

Cristiano Ghidotti,

A fine novembre, giusto in tempo per il Black Friday, abbiamo visto comparire i prodotti Xiaomi sulla versione nostrana di Amazon. Ora il brand cinese si appresta a debuttare sul territorio tricolore con l’apertura di uno store a Milano dove sarà possibile toccare con mano gli smartphone e i dispositivi proposti dal gruppo, così da metterne alla prova caratteristiche e funzionalità prima dell’acquisto.

A confermarlo un’immagine condivisa oggi su Facebook dalla pagina ufficiale di Xiaomi Italia, visibile di seguito: un saluto al nostro paese, un “Ciao Italia!” che sembra lasciare poco spazio a interpretazioni. Vi è poi un’inserzione pubblicata alcune settimane fa su LinkedIn da Paola Pirrello, Country Marketing Specialist di Xiaomi Technology, in cui si fa riferimento alla ricerca di personale da impiegare nel punto vendita, con informazioni dettagliate sulle competenze necessarie per avanzare la propria candidatura. Al momento non è dato a sapere in quale zona del capoluogo lombardo verrà inaugurato il punto vendita.

Unisciti al nostro magnifico team di Mi Italy! Un nuovo Mi Store sta per aprire a Milano: stiamo cercando uno store manager esperto e quattro addetti alle vendite.

Ciao Mi fans in Italia! Pubblicato da Xiaomi Italia su Lunedì 29 gennaio 2018

Xiaomi è dunque l’ennesimo brand hi-tech che sceglie di puntare sul mercato italiano con l’apertura di uno store fisico, proprio quando sempre più persone acquistano i loro nuovi prodotti sulle piattaforme di e-commerce. Un trend che conferma come la presenza sul territorio sia comunque importante per costruire la fiducia nell’utente e fidelizzarlo, fornendogli assistenza qualora necessario.

Tra i prossimi dispositivi che dovrebbero essere presentati dall’azienda anche Xiaomi Mi A2, forse in arrivo già al Mobile World Congress 2018 di Barcellona in scena a fine febbraio. Si è parlato anche del Redmi Note 5 con ampio display da 5,99 pollici.