Amazon porta l’ufficio nelle foreste tropicali

Filippo Vendrame,

Dopo ben 7 anni di progettazione e di costruzione, Amazon è pronto ad inaugurare, nella sua sede di Seattle, le sue avveniristiche “sfere” contenenti dei veri e propri mini giardini che simulano le foreste tropicali in cui i dipendenti potranno non solo rilassarsi dagli impegni della giornata ma anche lavorare. Trattasi di un progetto che vuole combinare design e ambiente. Queste “sfere” sono un vero capolavoro dal punto di vista della botanica e contengono oltre 40 mila piante provenienti da 30 diversi paesi in tutto il mondo.

Al loro interno anche dei giardini verticali con 25 mila piante intrecciate all’interno di strutture di supporto. Queste “sfere” sono realizzate in tre settori connessi tra loro costruiti in vetro e acciaio, e, come ha riportato Bloomberg, possono ospitare fino a 800 persone. La sfera più grande è alta oltre 27 metri e larga quasi 40 metri. Al suo interno la temperatura sarà impostata a 22,2 gradi con un’umidità del 60%. Trattasi di valori ottimali per offrire il giusto benessere. Tuttavia, queste bolle dispongono di diversi microclimi. Dunque, chi desiderasse maggiore caldo o più freddo troverà sicuramente l’ambiente ideale alle sue necessità.

Queste strutture saranno, ovviamente, tecnologiche e disporranno di connettività WiFi. Le sale riunioni disporranno di nomi tratti da quelli delle foreste tropicali. Sebbene siano luoghi pensati per rilassarsi, Amazon monitorerà il tempo passato dai suoi dipendenti all’interno di queste strutture in modo che nessuno possa abusare di questa spazi dimenticando i suoi impegni lavorativi.

Trattasi di un progetto sicuramente suggestivo di cui potranno godere i dipendenti di Amazon. Il colosso dell’ecommerce non è la prima società a progettare soluzioni avveniristiche che combinano design ed ambiente. Microsoft, per esempio, ha costruito per i suoi dipendenti alcune case sugli alberi per aiutarli a rilassarsi.