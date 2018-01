Android 8.0 Oreo arriva su Nokia 6 (2017) e Nokia 5

Luca Colantuoni,

HMD Global ha annunciato la disponibilità della versione finale di Android 8.0 Oreo per Nokia 6 (2017) e Nokia 5. Come promesso dal produttore in diverse occasioni, tutti i modelli già sul mercato riceveranno l’aggiornamento e per alcuni di essi è già in sviluppo la versione beta di Android 8.1 Oreo.

HMD Global ha scelto la versione stock del sistema operativo Google, in modo da offrire una migliore esperienza d’uso agli utenti e velocizzare il rilascio degli aggiornamenti, in quanto non sono presenti personalizzazioni che richiedono test aggiuntivi. Il Nokia 8 è stato il primo smartphone a ricevere l’upgrade, seguito da Nokia 7 e Nokia 6 (2018). All’elenco si aggiungono ora il Nokia 6 (2017) e il Nokia 5. Per quanto riguarda il Nokia 6 (2017), il produttore ha iniziato il rollout in Cina (modello TA-1000), ma Android 8.0 Oreo sarà disponibile presto in tutti gli altri paesi.

Galleria di immagini: Nokia 6, le immagini

Oltre alle nuove funzionalità, tra cui picture-in-picture, notification dot e autofill per le password, gli utenti troveranno nel pacchetto (circa 1,6 GB) anche le ultime patch di sicurezza distribuite da Google all’inizio del mese di gennaio. Prima di scaricare l’aggiornamento è necessario controllare il livello della batteria e collegare lo smartphone alla rete WiFi.

Nelle prossime settimane dovrebbe essere aggiornato anche l’ultimo modello annunciato nel 2017, ovvero il Nokia 3. Il Nokia 2 riceverà direttamente Android 8.1 Oreo, in quanto questa versione include ottimizzazioni specifiche per smartphone con poca RAM.