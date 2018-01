HMD Global annuncia il Nokia 3310 4G

Luca Colantuoni,

Da tempo circolavano indiscrezioni sul nuovo feature phone e ora HMD Global ha ufficializzato la versione 4G del Nokia 3310. Questo nuovo modello, annunciato in Cina, possiede lo stesso design della versione 3G, ma offre alcune novità hardware e software. Al momento non ci sono informazioni sull’eventuale distribuzione internazionale.

Il produttore finlandese non ha diramato un comunicato stampa, ma ha pubblicato direttamente la pagina del Nokia 3310 4G sul sito ufficiale. HMD Global non ha comunicato i dati sulle vendite dei due precedenti modelli, ma l’arrivo di una versione 4G significa che gli utenti hanno sicuramente apprezzato “l’operazione nostalgia”. Il feature phone ricorda infatti il famoso Nokia 3310 di oltre 17 anni fa, considerato da tutti un telefono indistruttibile. Il nuovo modello integra ovviamente componenti moderni, come lo schermo da 2,4 pollici con risoluzione di 320×240 pixel e strato polarizzante per una migliore leggibilità sotto la luce solare.

La dotazione hardware del Nokia 3310 4G comprende 256 o 512 MB di RAM, 64 GB di memoria flash, slot microSD e fotocamera posteriore da 2 megapixel con flash LED. Sono inoltre presenti jack audio da 3,5 millimetri, porta micro USB 2.0, radio FM, Bluetooth 4.0 e batteria rimovibile da 1.200 mAh che garantisce un’autonomia fino a 15 ore di conversazione (2G). La novità principale è il supporto per le reti 4G e per il VoLTE. Il produttore ha aggiunto anche un modulo WiFi 802.11b/g/n.

Il sistema operativo installato è YunOS, sviluppato da Alibaba e derivato da AOSP (Android Open Source Project). Dimensioni e peso sono 117×52,4×13,35 millimetri e 88,1 grammi. Il prezzo non è stato comunicato, ma si prevede un leggero aumento rispetto all’attuale versione 3G.