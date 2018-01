Huawei elimina il jack audio dal MediaPad M5

Luca Colantuoni,

Gli annunci di nuovi tablet sono ormai piuttosto rari, visto che i principali produttori preferiscono dispositivi più completi, come ibridi 2-in-1 e convertibili. Huawei non presenterà il nuovo P20 al Mobile World Congress 2018 di Barcellona, ma potrebbe mostrare il MediaPad M5, del quale sono apparse alcune immagini nella documentazione della FCC.

Le immagini del MediaPad M5 confermano che Huawei ha eliminato il jack audio da 3,5 millimetri, lasciando unicamente la porta USB Type-C. La scelta di rimuovere il connettore analogico è probabilmente dettata dalla necessità di ridurre al minimo lo spessore del tablet. Difficilmente però si potrà scendere sotto i 7,3 millimetri dell’attuale MediaPad M3. Il modello indicato nei documenti dell’ente certificatore statunitense è WiFi+LTE, quindi integra uno slot per SIM. Il pulsante Home mostrato nelle immagini dovrebbe nascondere il lettore di impronte digitali.

In base alle ultime indiscrezioni, il MediaPad M5 avrà un telaio unibody in alluminio, schermo da 8,4 pollici con risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel), processore octa core Kirin 960, 4 o 6 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD. Nessuna informazioni sulla risoluzione delle fotocamere, mentre la batteria dovrebbe avere una capacità di 4.980 mAh. Come il suo predecessore anche il nuovo tablet avrà sicuramente un audio di qualità elevata e altoparlanti Harman Kardon.

Il sistema operativo previsto è Android 8.0 Oreo con interfaccia EMUI 8.0. I prezzi dovrebbe essere gli stessi del MediaPad M3, quindi 349 euro (WiFi only) e 399 euro (WiFi+LTE).