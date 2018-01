Instagram, videochiamate tra utenti

Filippo Vendrame,

Instagram starebbe lavorando ad una nuova funzione che permetterebbe ai suoi utenti di potersi videochiamare tra loro. WABetaInfo ha scoperto una nuova icona nella barra d navigazione delle chat che permetterà di avviare una videochiamata tra utenti. Questo significa che la video chat non potrà essere avviata con chiunque, ma solamente con chi si sta chattando in quel momento attraverso i messaggi diretti.

Cliccando su questa icona, dunque, partirà la videochiamata e gli utenti potranno conversare tra loro guardandosi in faccia. Trattasi di una novità ancora in sviluppo e la fonte sottolinea che non ci sono molte altre informazioni da condividere. Probabilmente bisognerà aspettare ancora un po’ per capire che strada prenderà lo sviluppo di questa nuova funzionalità. Infatti, Instagram lavora su molte nuove funzionalità ma non tutte giungono, poi, agli utenti. TechCrunch, infatti, ha provato a sentire Instagram che non ha voluto commentare queste indiscrezioni. Solitamente, infatti, il social network risponde affermando di essere al lavoro per sperimentare sempre nuove opportunità per i suoi utenti. Questo “no comment” potrebbe anche significare che le videochiamate potrebbero non arrivare mai.

Eppure, questa funzionalità avrebbe molto senso. Instagram offre già ai suoi iscritti la possibilità di avviare dirette streaming all’interno della piattaforma e quindi dispone già di un’infrastruttura adeguata a gestire servizi video. Inoltre, proprio perchè propone già servizi video, le videochiamate potrebbero essere la normale evoluzione dell’attuale offerta.

Un servizio di video chat consentirebbe ad Instagram di trattenere per più tempo gli utenti all’interno della piattaforma e quindi si tratterebbe di una funzionalità potenzialmente molto positiva per il social network.

A questo punto non rimane che aspettare per capire se davvero le videochamate sbarcheranno su Instagram oppure no.