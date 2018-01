LG svela i nuovi colori per i suoi G6 e Q6

Luca Colantuoni,

LG non parteciperà al Mobile World Congress 2018 di Barcellona, in quanto ha deciso di posticipare il lancio del nuovo top di gamma. I visitatori dell’importante manifestazione spagnola potranno però vedere da vicino le nuove colorazioni scelte per gli attuali G6 e Q6. Non è noto se saranno disponibili anche in Italia.

Il produttore coreano ha recentemente annunciato il nuovo colore Raspberry Rose per il V30. La stessa tonalità, insieme a Moroccan Blue e Lavender Violet, è ora disponibile per il G6, primo smartphone al mondo con schermo 18:9. È ora possibile scegliere tra otto colori: Astro Black, Ice Platinum, Mystic White, Terra Gold, Marine Blue, Moroccan Blue, Lavender Violet e Raspberry Rose. Sette invece i colori per il Q6. I nuovi Moroccan Blue e Lavender Violet si aggiungono ai precedenti Astro Black, Ice Platinum, Mystic White, Terra Gold e Marine Blue.

LG spiega che Moroccan Blue è ispirato ai bellissimi edifici di colore blu presenti nella città di Chefchaouen in Marocco. La tonalità Lavender Violet è stata invece pensata per “attrarre uomini e donne che apprezzano le cose belle della vita”. Raspberry Rose, infine, è un colore con una forte saturazione che può essere scelto per lo smartphone da regalare a San Valentino.

I G6 e Q6 con i nuovi colori saranno disponibili in Corea entro il mese di febbraio, ma potranno essere acquistati in seguito anche in altri mercati.