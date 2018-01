Nuovi iPad Pro posticipati a fine anno?

Marco Grigis,

Arrivano nuove indiscrezioni sul conto degli iPad Pro, i tablet professionali di Apple. Sebbene numerosi analisti abbiano ipotizzato un possibile lancio delle nuove versioni entro l’estate, ricalcando quindi il calendario seguito da Cupertino lo scorso anno, un nuovo report di Bloomberg suggerisce delle tempistiche diverse. La società californiana potrebbe infatti attendere la fine del 2018, posticipando l’evento a ottobre oppure a novembre.

Così come già noto, Apple lo scorso anno ha scelto il periodo a ridosso con l’estate per presentare le sue novità per la linea iPad. Oltre al classico iPad 2017, rivelatosi un tablet molto gettonato dall’utenza, il gruppo ha presentato il suo iPad Pro 10.5, l’edizione dai bordi più sottili e dall’elevata potenza. Molti analisti hanno quindi ipotizzato medesime tempistiche per le edizioni 2018, in particolare per iPad Pro da 12.9 pollici, tuttavia Bloomberg crede sia più probabile una presentazione a fine anno.

Le ragioni di un simile posticipo potrebbero essere molte. Innanzitutto, Apple si starebbe concentrando sulla produzione di rinnovati chipset proprietari, essenziali proprio per le nuove funzioni di iPad Pro. Fra questi, dei nuovi processori dedicati all’intelligenza artificiale, per le feature contestuali di iOS, nonché delle GPU proprietarie dopo la fine della fornitura con Imagination Technologies. Non è però tutto, poiché il gruppo di Cupertino vorrebbe trasferire su iPad Pro alcune delle tecnologie già inaugurate con iPhone X, tra cui il riconoscimento 3D del volto Face ID. Per farlo, sarà necessaria probabilmente una modifica del design del tablet, affinché possano essere incluse le componenti della fotocamera TrueDepth.

Per raggiungere questi obiettivi, e forse anche per inaugurare un display frontale edge-to-edge anche nell’universo di iPad Pro, Apple avrebbe bisogno di più tempo. Non si disperino, però, gli utenti comunque desiderosi di un evento primaverile targato mela morsicata: in questo periodo, infatti, potrebbero giungere iPhone SE 2 e il tanto atteso erede di MacBook Air.