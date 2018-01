Sharp S3, smartphone Android One con Oreo

Luca Colantuoni,

Anche se lentamente il catalogo di smartphone Android One continua a crescere. L’ultimo arrivato è lo Sharp S3, annunciato in Giappone e offerto dall’operatore locale Softbank. Si tratta di un modello di fascia bassa con schermo da 5 pollici. Le caratteristiche sono inferiori a quelle dello Xiaomi Mi A1 o di HTC U11 life, nonostante un prezzo non proprio accessibile.

Lo Sharp S3 possiede un telaio unibody in policarbonato resistente alla polvere (IP6X) e all’acqua (IPX5/IPX8). Il produttore giapponese ha quindi dato la priorità alla durata nel tempo piuttosto che alla qualità dei materiali. Per lo schermo da 5 pollici è stato scelto un pannello IGZO con risoluzione full HD (1920×1080 pixel). La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 430 a 1,4 GHz, affiancato da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD fino a 256 GB.

La fotocamera posteriore ha un sensore da 13,1 megapixel, mentre quella frontale ha una risoluzione di 5 megapixel. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE. Presenti inoltre la porta USB Type-C e una batteria da 2.700 mAh. Dimensioni e peso sono 144x71x8,5 millimetri e 143 grami, rispettivamente. Il sistema operativo installato è Android 8.0 Oreo. Essendo uno smartphone Android One, Sharp promette aggiornamenti Android per 24 mesi e patch di sicurezza per tre anni.

Lo Sharp S3 è disponibile in quattro colori: blu, nero, bianco e rosa. Il prezzo è 32.400 yen, pari a circa 240 euro (tasse escluse).