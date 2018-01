Luca Colantuoni,

Durante una sessione AMA (Ask Me Anything) su Reddit, Andy Rubin e i suoi collaboratori avevano promesso l’arrivo di Android 8.0 Oreo entro i due mesi successivi (quindi novembre 2017). La roadmap non è stata però rispettata e ora il produttore californiano ha comunicato che Essential Phone riceverà direttamente Android 8.1 Oreo.

Il sistema operativo installato sullo smartphone, annunciato a fine maggio 2017, è Android 7.1.1 Nougat in versione stock. Lo sviluppo dell’aggiornamento è stato avviato da diversi mesi e da novembre 2017 è possibile testare la versione beta di Android 8.0 Oreo, ma i piani originari hanno subito uno stop inatteso. Essential ha comunicato su Twitter che gli utenti hanno segnalato diversi “problemi di stabilità“. Pertanto il produttore ha deciso di investire le risorse sulla versione successiva del sistema operativo, ovvero Android 8.1 Oreo.

Gli utenti potranno installare la beta e fornire i feedback al team di sviluppo. Nel comunicato non viene indicata una data esatta, ma solo che la distribuzione della release pubblica verrà posticipata di almeno due settimane. Se tutto andrà nel verso giusto, l’aggiornamento dovrebbe essere rilasciato entro il mese di febbraio. Recentemente è stata pubblicata sul Google Play Store una nuova versione dell’app Camera che aggiunge le “app shortcuts” per accedere direttamente ad alcune funzionalità (modalità mono, selfie e ritratto) con un tocco prolungato sull’icona.

Galleria di immagini: Essential Phone, tutte le immagini

Essential Phone è uno smartphone di fascia alta con telaio in titanio e ceramica, schermo Full Display da 5,71 pollici con risoluzione di 2560×1312 pixel e rapporto di aspetto 19:10, processore Snapdragon 835, 4 GB di RAM, 128 GB di memoria flash, doppia fotocamera posteriore da 13 megapixel (monocromatico e RGB), porta USB Type-C e connettori magnetici per accessori aggiuntivi. Il prezzo è 499,00 dollari.