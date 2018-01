Haier, Smart TV 4K da 49 pollici in super offerta

Floriana Giambarresi,

Alla ricerca di una smart TV con un grande schermo, supporto alla risoluzione Ultra HD 4K e dal design abbastanza elegante? Una nuova offerta lampo di Amazon propone oggi la Smart TV Haier U49H7000 con display da 49 pollici e Netflix preinstallato a 399 euro con spedizione gratuita invece dei 599 euro a cui è solitamente in vendita.

Con la Smart TV Haier U49H7000 è possibile guardare film, serie TV preferite, documentari e fruire di giochi e applicazioni in ogni momento, grazie alle tipiche possibilità offerte dalle TV intelligenti. A bordo si trovano già Netflix, PLEX, Facebook e Twitter ma dallo store Android è disponibile una vasta gamma di app per l’intrattenimento, che ne arricchisce l’offerta.

La Smart TV dispone di uno schermo a LED da 49 pollici con profilo sottile e offre immagini all’altissima risoluzione UHD 4K (3.840 x 2.160 pixel) con un ampio angolo di visione di 178 gradi, una frequenza di aggiornamento di 800 Hz F2R, un livello di luminosità 300 cd / m2, contrasto 12.000.000:1 e un tempo di risposta di 8 ms. È possibile connettere il televisore a lettori DVD, Blu-Ray, console da gioco e altri dispositivi grazie alle porte di cui è dotato: a bordo si trovano infatti 4 HDMI, 3 USB, uscita audio digitale audio, uscita VGA, uscita audio PC, uscita SC SC Mini, mini AV e jack da 3,5 mm. La connessione a Internet è possibile grazie alla connettività Ethernet e Wi-Fi.

Dotata di un audio a effetto digitale Dolby Surround con due altoparlanti da 10 W ciascuno, la Smart TV Haier include altre funzioni utili come triple tuner, televideo, sistema di programmazione automatica, spegnimento automatico, blocco per bambini, riproduzione NTSC, limitatore automatico di volume, PLL, LED Standby spento, condivisione audio e video e HbbTV.

In definitiva, la Smart TV Haier U49H7000 ha tutto il necessario per offrire un’esperienza audiovisiva notevole: la sua ottima tecnologia dell’immagine e del suono rendono possibile un’intrattenimento ad altissima qualità e, grazie alle molteplici opzioni di connettività di cui è provvista, la si può utilizzare anche per guardare film e serie TV in streaming o per navigare su Internet. Comodità e qualità di cui è possibile dotarsi in maniera più conveniente grazie all’offerta lampo di Amazon.