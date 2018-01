Instagram, arriva la programmazione dei post

Filippo Vendrame,

Instagram ha introdotto, finalmente, una novità molto attesa da tutti coloro che sono in possesso di un account aziendale. Questi utenti potranno, adesso, pianificare la pubblicazione dei loro messaggi. Tuttavia, questa novità è al momento disponibile solamente per le foto e non per i video. Inoltre, per utilizzarla sarà necessario utilizzare un social management tools di terze parti.

Questo significa che al momento, per poter utilizzare il nuovo strumento di pianificazione, si dovranno utilizzare soluzioni come HootSuite, Sprout Social o i servizi di società che collaborano con Facebook ed Instagram. Sino ad ora, la programmazione dei post non è mai stata possibile, nonostante le aziende avessero chiesto da tempo la possibilità di poter disporre di questa funzionalità. Sebbene per ora questa novità riguardi esclusivamente gli account aziendali, Instagram fa sapere che tra i suoi progetti c’è quello di allargare questa nuova funzionalità a tutti entro l’inizio del 2019. Le novità per le aziende non finiscono, qui, perchè Instagram ha introdotto altri nuovi strumenti come, per esempio, Business Discovery che permette agli utenti di accedere alle informazioni del profilo degli altri account aziendali.

La possibilità di poter programmare la pubblicazione dei post su Instagram sarà di grande aiuto per le aziende che operano attivamente all’interno del social network fotografico.

Le imprese, infatti, potranno organizzare in maniera migliore tutte le loro attività programmando per tempo la pubblicazione dei loro post.

Una funzionalità che era attesa da tempo e che finalmente è stata resa disponibile anche se solamente attraverso strumenti di terze parti che potrebbero, però, consentire l’utilizzo di questo strumento solo alle aziende intenzionate a spendere ulteriori soldi per le loro campagne su Instagram.