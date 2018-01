Internet, 43 milioni gli italiani online

Filippo Vendrame,

In Italia il 70% della popolazione è online. Questo significa che oltre 43 milioni di italiani accedono ad Internet. 34 milioni utilizzano i social network, un dato che mette ben in evidenza come gli italiani passino molto tempo all’interno di queste piattaforme. Il 2017 è stato un anno positivo perchè è stata registrata una crescita di 4 milioni di persone connesse ad Internet. Questi dati giungono dall’ultimo report “Global Digital 2018” di We Are Social realizzato in collaborazione con Hootsuite.

Report che mette in evidenza anche che gli italiani passano mediamente 6 ore al giorno online. Trattasi di un dato interessante in quanto è esattamente il doppio del tempo passato davanti alla televisione. Di queste 6 ore, 2 ore sono spese all’interno dei social network. YouTube e Facebook sono prevedibilmente le piattaforme social maggiormente utilizzate. Il dato è comunque curioso visto che a livello mondiale Facebook è di gran lunga la piattaforma più utilizzata, segno che gli italiani amano guardare moltissimo i filmati di YouTube.

Instagram è al terzo posto tra i social network più utilizzati. WhatsApp e Messenger, invece, sono le piattaforme di comunicazione più amate.

Il report “Global Digital 2018” non si è limitato ad analizzare l’utilizzo di Internet a livello italiano in quanto ha condiviso anche una fotografia della situazione mondiale. Trattasi di un’analisi molto completa visto che sono stati presi in esami i dati provenienti da ben 239 Paesi.

Secondo il report, per esempio, a livello mondiale sono oltre 4 miliardi gli utenti connessi. Questo significa che più della metà della popolazione mondiale accede ad Internet. Più di 250 milioni di persone si sono connesse per la prima volta durante il 2017.

Con la crescita di Internet a livello mondiale, cresce anche l’utilizzo dei social media (+ 13%). Sono oltre 3 miliardi le persone che utilizzano queste piattaforme, accedendo prevalentemente dai dispositivi mobile. Come accennato in precedenza, il re assoluto, a livello mondiale, dei social media è Facebook. Instagram mostra, invece, un tasso di crescita enorme, triplicando gli utenti dal 2017. Molto bene anche WhatsApp e Messenger.