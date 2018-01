iOS: Apple rimanda alcune feature al prossimo anno

Marco Grigis,

Apple potrebbe aver deciso di rimandare alcune delle feature più interessanti di iOS 12, il sistema operativo mobile in via di presentazione la prossima estate, al 2019. È quanto riferisce la testata Axios, nel sottolineare come il gruppo di Cupertino desideri invece concentrarsi sulla stabilità del suo environment digitale, dopo alcuni intoppi sulle performance che hanno coinvolto iOS 11. Al momento, però, non giungono conferme da parte dell’azienda californiana.

Secondo quanto riferito da Axios, la scelta sarebbe stata comunicata da Craig Federighi ai dipendenti pochi giorni fa: a quanto pare, alcune delle funzioni di punta di iOS 12 saranno rimandate al 2019, per concentrarsi invece sulla stabilità del sistema operativo. Tra le feature rimandate, molte in salsa realtà aumentata, tra cui la possibilità di approfittare dell’universo AR per giochi multiplayer online.

iOS 12 porterà comunque delle novità per gli appassionati dell’universo Apple, anche sul fronte della realtà aumentata con maggiori possibilità di sviluppo in ARKit, ma sarà da considerarsi una sorta di aggiornamento intermedio, così come avviene di sovente sull’universo Mac: basti pensare, ad esempio, alla sovrapposizione tra macOS Sierra e il successivo macOS High Sierra.

Il posticipo introdotto, così come già accennato, nascerebbe dalle recenti problematiche che hanno coinvolto iOS, sia sul fronte di alcuni bug già risolti, che delle polemiche sul sistema di riduzione della performance della CPU in presenza di una batteria non più al top del suo ciclo di vita. Apple avrebbe quindi pensato di rivedere le proprie priorità, rendendo ancora più stabile il sistema operativo, migliorando le funzioni già esistenti prima di introdurne di nuove. Una scelta orientata alla user experience, quindi, anziché alla rincorsa di nuovi trend.

Così come già accennato, Apple non ha voluto commentare ufficialmente le indiscrezioni apparse sulla stampa statunitense, non è quindi dato sapere quali siano i reali piani e le effettive strategie targate mela morsicata. Non resta che attendere la prossima estate, di conseguenza, quando iOS 12 verrà presentato.