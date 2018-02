FIFA 18 e Assassin’s Creed: Origins sovrascontati

Floriana Giambarresi,

Due dei videogiochi più attesi e popolari alla fine dello scorso anno sono protagonisti di due super offerte su Amazon: trattasi di FIFA 18, disponibile in versione PS4 al 50% di sconto con spedizione gratuita e per Xbox One al 43% in meno, e di Assassin’s Creed Origins per PS4 e Xbox One, in vendita con un ribasso del 42% e spedizione gratuita. È la migliore occasione per portarsi a casa questi titoli, non importa di quale piattaforma si disponga, e fruire di un’esperienza di gioco migliore che mai con ognuna delle due serie.

Sviluppato da EA Canada, FIFA 18 offre un’esperienza calcistica autentica, bilanciata e ricca con diverse migliorie dentro e fuori dal campo. Da anni campione di vendite e incassi, quest’ultima iterazione porta con sé diverse evoluzioni e novità nel gameplay, provenienti soprattutto da alcuni feedback rilasciati dalla community di videogiocatori. Tra queste, si segnalano soprattutto un nuovo sistema che gestisce il posizionamento in campo, a dribbling più intuitivi e divertenti da realizzare, a un’intelligenza artificiale evoluta per meglio rispecchiare la realtà, e migliorie all’atmosfera per renderla più realistica.

Il testimonial scelto da Electronic Arts e EA Sports per FIFA 18 è Cristiano Ronaldo, peraltro alla guida di un nuovo gruppo di campioni e personaggi che dà vita alla modalità Il Viaggio: Il ritorno di Hunter, una storia inedita con cui divertirsi.

Per quanto concerne l’altra super offerta proposta da Amazon, quella dedicata ad Assassin’s Creed Origins, si tratta dell’ultima iterazione dell’amata saga che ha debuttato lo scorso 24 ottobre su Xbox One, PlayStation 4 e PC, introducendo una nuova storia e delle novità.

Ambientato nell’Antico Egitto e caratterizzato da un gameplay in stile action-RPG, tra le novità spicca un comparto grafico realistico con location davvero suggestive, un sistema di combattimento evoluto e migliorie sull’intelligenza artificiale che gestisce i personaggi, ora capaci di muoversi in modo più preciso, indipendente e realistico.