Huawei P20, annuncio previsto il 27 marzo a Parigi

Luca Colantuoni,

Da qualche giorno circolavano voci sulla mancata partecipazione al Mobile World Congress 2018 di Barcellona. La conferma è ora arrivata direttamente dal produttore cinese attraverso l’invito ad un evento organizzato a Parigi per il 27 marzo, durante il quale verrà annunciato il prossimo top di gamma. Il nome non è indicato, ma si tratta sicuramente del nuovo Huawei P20.

La prima novità è ovviamente il nome P20. Il produttore avrebbe scartato il nome P11 per evidenziare maggiormente le differenze hardware rispetto all’attuale P10. In base alle ultime indiscrezioni, Huawei presenterà tre modelli: P20, P20 Plus e P20 Lite. Caratteristiche comuni saranno lo schermo con rapporto di aspetto 18:9 e la tripla fotocamera posteriore, realizzata in collaborazione con Leica, per la quale si prevede una risoluzione totale di 40 megapixel e uno zoom ibrido 5x. La fotocamera frontale dovrebbe invece avere una risoluzione di 24 megapixel.

Uno dei modelli, probabilmente il P20 Plus, potrebbe avere un design simile all’iPhone X con un “notch” nella parte superiore. Previsto inoltre un sistema di autenticazione biometrico basato sul riconoscimento facciale 3D. Per quanto riguarda la dotazione hardware, P20 e P20 Plus integreranno sicuramente il processore Kirin 970 con NPU (Neural Processing Unit) e almeno 4 o 6 GB di RAM. Un noto leaker ha recentemente pubblicato su Twitter nomi in codice e colori degli smartphone:

Huawei P20 (Emily) – Ceramic Black/Twilight

Huawei P20 Plus (Charlotte) – Ceramic Black/Twilight

Huawei P20 Lite (Anne) – Midnight Black/Klein Blue/Sakura Pink

Il sistema operativo sarà ovviamente Android Oreo, forse la versione 8.1 personalizzata con l’interfaccia EMUI 8.1.