Mario Kart Tour su smartphone entro marzo 2019

Cristiano Ghidotti,

La grande N sembra averci preso gusto e, dopo aver portato sui dispositivi mobile i suoi primi titoli (Super Mario Run, Fire Emblem Heroes e Animal Crossing: Pocket Camp) annuncia l’arrivo di un altro gioco destinato agli smartphone. Si chiamerà Mario Kart Tour e farà il suo debutto entro la fine del prossimo anno fiscale, dunque non dopo il 31 marzo 2019.

Nessun dettaglio in merito al gameplay, anche se il nome lascia ben poco spazio a dubbi o interpretazioni. Al momento si trova in fase di sviluppo e sarà un videogame legato alla celebre saga racing. Verrà quasi certamente proposto ancora una volta in download gratuito per Android e iOS così da favorirne la diffusione, con la possibilità di sbloccare contenuti aggiuntivi o personaggi extra mettendo mano al portafogli mediante l’ormai consolidata formula degli acquisti in-app. Considerando l’importanza del brand, già capace di registrare enormi volumi di vendite nelle sue uscite per le console domestiche e portatili (Switch compresa), non è difficile immaginare un altro successo.

The checkered flag has been raised and the finish line is near. A new mobile application is now in development: Mario Kart Tour! #MarioKartTour Releasing in the fiscal year ending in March 2019. pic.twitter.com/8GIyR7ZM4z — Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 1, 2018

Di recente Nintendo ha annunciato il ritiro di Miitomo, la sua prima applicazione mobile lanciata nel 2016, una sorta di mix tra chat e social network basato sull’impiego dei personaggi Mii. Dopo un buon debutto, l’interesse dimostrato dagli utenti è andato progressivamente calando. Sul fronte console, invece, i risultati che l’azienda sta ottenendo con Switch sono notevoli: dopo soli dieci mesi di permanenza sul mercato, la piattaforma ha già venduto più di quanto il predecessore Wii U abbia fatto nel suo intero ciclo vitale, arrivando a sfiorare i 15 milioni di unità distribuite a livello globale. Merito del suo particolare design e della disponibilità di titoli AAA come The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Super Mario Odyssey.