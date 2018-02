Microsoft aggiorna Windows 10 Fall Creators Update

Filippo Vendrame,

Il mese di gennaio è stato particolarmente complicato per Microsoft a causa della frenesia del rilascio delle patch per chiudere le pericolose vulnerabilità di Spectre e Meltdown. Mese che si chiude con la distribuzione di un nuovo aggiornamento cumulativo dedicato esclusivamente a Windows 10 Fall Creators Update e che include una lista di correttivi atti a risolvere problematiche individuate dalla società.

All’appuntamento del Patch Tuesday di febbraio mancano ancora due settimane, ma la casa di Redmond non ha voluto aspettare per distribuire ai suoi utenti Windows 10 in possesso dell’ultima declinazione del sistema operativo ulteriori correttivi per migliorare l’esperienza d’uso della piattaforma. Trattasi del terzo aggiornamento cumulativo per Fall Creators Update rilasciato nel mese di gennaio. Un dinamismo che mette in evidenza come il gigante del software stia lavorando a fondo per risolvere tutti i problemi.

Il nuovo aggiornamento, KB4058258, può essere scaricato attraverso Windows Update, oppure manualmente. La lista dei correttivi non è lunghissima ma spicca l’inserimento della patch che risolve i problemi di boot per i PC con processori AMD. Correttivo che nel mese di gennaio era stato rilasciato solamente ai possessori di questi PC.

Ovviamente non ci sono novità in termini di funzionalità. Novità che arriveranno solamente in primavera con il rilascio di Windows 10 Redstone 4.

Trattandosi di un aggiornamento che va a risolvere tutta una serie di problematiche di Windows 10, il suggerimento è quello di scaricare ed installare l’update il prima possibile.

Al termine dell’installazione sarà richiesto di riavviare il PC per rendere effettive le modifiche apportate.