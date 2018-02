Nintendo Switch Online a pagamento da settembre

Cristiano Ghidotti,

Quasi 15 milioni di unità vendute in soli dieci mesi di presenza sul mercato, un volume addirittura superiore a quanto fatto registrare dal predecessore Wii U nel suo intero ciclo vitale: Nintendo Switch è già un successo e con l’arrivo del progetto Labo fissato per la primavera non è difficile immaginare un ulteriore incremento dell’interesse nei confronti della console. La grande N ha inoltre ribadito che l’accesso alle caratteristiche online della piattaforma non sarà più gratuito a partire dal mese di settembre.

Nintendo Switch Online: i prezzi

Una volta che le funzionalità legate all’abbonamento Online di Switch e le sfide multiplayer tra i giocatori verranno rese a pagamento, bisognerà mettere mano al portafoglio e affrontare una spesa pari a 3,99 euro per una sottoscrizione della durata di 30 giorni. Scegliendo invece la formula da 90 giorni il prezzo sarà di 7,99 euro e per un intero anno (365 giorni) di 19,99 euro. Costi inferiori rispetto a quanto previsto dalle equivalenti piattaforme di Sony e Microsoft. Confermati dunque i prezzi anticipati lo scorso anno dal presidente Tatsumi Kimishima. Di seguito il tweet pubblicato da Nintendo of America che conferma l’arrivo.

Nintendo Switch Online sarà lanciato nel settembre 2018!

#NintendoSwitch Online will launch in September 2018! pic.twitter.com/h3Rpeyymsx — Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 1, 2018

Tutti coloro che sceglieranno di abbonarsi potranno contare su offerte e promozioni riservate legate al negozio eShop e scaricare giochi classici come Super Mario Bros. 3, Balloon Fight e Dr. Mario. Dopo un periodo difficile a causa di un andamento sottotono di Wii U, Nintendo sembra finalmente aver imboccato la strada giusta, proponendo una formula innovativa e di sicuro appeal, che il mercato sta premiando. Anche il debutto dei primi titoli destinati all’universo mobile fa parte di questa nuova strategia: il prossimo, annunciato proprio oggi, sarà Mario Kart Tour, il cui debutto avverrà entro il marzo 2019.