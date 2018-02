3 Italia, offerte e promozioni di febbraio

Filippo Vendrame,

3 Italia inizia il mese di febbraio con un pieno di nuove offerte destinate a tutta la sua clientela. L’operatore ha annunciato, innanzitutto, nuove offerte con telefono incluso. Per esempio, “ALL-IN Prime Special” offre 1000 minuti, 1000 SMS e 10 Giga di Internet a 7 euro al mese con la possibilità di aggiungere uno smartphone come il nuovo Huawei Mate 10 Pro con 10 euro in più al mese.

“FREE Prime Special“, invece, offre 1000 minuti, 1000 SMS e 10 Giga di Internet con smartphone incluso a partire da 22 euro al mese. All’interno del pacchetto è inclusa anche l’opzione Kasko, il servizio per proteggere lo smartphone dai danni accidentali. Entrambi questi piani tariffari includono l’opzione “GIGA BANK” che permette di accumulare il traffico non consumato nel mese per utilizzarlo successivamente in un qualsiasi momento. Attivando “ALL-IN Master Special” e “3Cube Special” i clienti 3 Italia potranno disporre di 80 Giga e minuti illimitati al costo di 20 euro al mese. Inoltre, grazie all’opzione “Night FREE“, il traffico effettuato dalla mezzanotte alle 8 del mattino non sarà conteggiato.

Continua anche la promozione “Porta un Amico in 3” che offre vantaggi sia per chi presenta l’amico sia per l’amico che sceglie di passare a 3 Italia. Chi presenterà il nuovo cliente avrà diritto a 15 Giga di traffico Internet in omaggio, mentre il nuovo cliente potrà attivare “ALL-IN Prime Per Te” che prevede 1000 minuti, 1000 SMS e 10 Giga al costo di 7 euro al mese, oppure “ALL-IN Master Per Te” che include minuti illimitati, 1000 SMS e 30 Giga a 10 euro al mese.

Novità anche per le partite IVA. Ai professionisti, 3 Italia propone “ALL-IN Master PRO” che include minuti illimitati in Italia e all’estero, 1000 SMS, 30 Giga e l’opzione “GIGA BANK” a 15 euro al mese con la possibilità di aggiungere uno smartphone.

3 Italia, infine, ha lanciato anche alcune novità per la sua offerta di rete fissa. “3Fiber” è l’offerta convergente per navigare con la fibra ottica alla massima velocità. L’offerta prevede una soluzione di connettività in fibra ottica fino a 1000 Mbps al prezzo bloccato di 24,90 euro al mese, senza costi aggiuntivi. Inoltre, i clienti mobile di 3 Italia potranno includere all’interno della loro offerta 15 Giga al mese in più, oppure regalare questo bonus di traffico a quattro altri numeri 3 Italia e potranno anche accedere alle offerte “ALL-IN Prime Special” e “ALL-IN Master Special” a prezzi scontati e bloccati.

Infine, con “Fibra Pass” la propria linea ADSL sarà migrata su fibra ottica non appena il servizio sarà disponibile.