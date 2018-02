Apple perde la serie di J.J. Abrams: vince HBO

Marco Grigis,

Apple non produrrà la prossima serie sci-fi targata J.J. Abrams. La strada sembrava ormai più che spiana quando, qualche giorno fa, le principali testate a stelle e strisce avevano indicato nel gruppo di Cupertino il produttore per uno dei telefilm più attesi della prossima stagione. E invece sembra che la Mela abbia dovuto cedere il passo al rivale HBO, pronto ad aggiudicarsi i diritti con un investimento record.

J.J. Abrams, padre di “Lost” e di numerose altre serie di culto, è lontano dalle produzioni televisive da qualche anno, poiché concentrato sul cinema. Un suo ritorno sul piccolo schermo, di conseguenza, ha generato grandi aspettative sia per il pubblico che per i network, lanciatisi questi ultimi in un’agguerrita battaglia per il controllo dei diritti. In questa corsa all’investimento sembra si sia immersa anche Apple e, almeno fino pochi giorni fa, l’azienda è apparsa in pole position per chiudere il contratto. Cupertino è però stata superata da HBO nell’ultima curva, ottenendo il diritto di produrre la serie.

Contestualmente alla vittoria di HBO, sono emerse le prime indicazioni su titolo e trama. Lo show si chiamerà probabilmente “Demimonde” e racconterà le vicende della figlia di una scienziata, pronta a scoprire come gli studi della madre permettano di connettersi con un mondo lontano. Non è dato sapere quanto HBO abbia deciso di investire nella produzione, sebbene le fonti statunitensi parlino di cifre davvero record.

Apple è sempre più orientata alla creazione di un catalogo di serie originali, da distribuire tramite Apple Music o, ancora, attraverso una piattaforma di streaming dedicata, che potrebbe essere inaugurata nel 2019. Oltre a “Planet of the Apps” e al “Carpool Karaoke”, sembra che il gruppo di Cupertino sia pronto ad avviare la produzione del reboot di “Storie Incredibili” di Steven Spielberg, nonché una nuova serie con protagoniste Jennifer Aniston e Reese Witherspoon.