Assistente Google dialoga con Netflix

Luca Colantuoni,

Nel corso degli ultimi mesi, Google ha introdotto diversi miglioramenti per il suo assistente personale, consentendo agli utenti di sfruttare al massimo i loro smart speaker Home. Tra le novità più recenti si possono citare la funzione che trasforma l’altoparlante in un intercomunicante e il riconoscimento delle voci di sei persone. L’azienda di Mountain View ha ora aggiunto gli allarmi musicali, i controlli per Netflix e la riproduzione dei brani su Google Play Music.

Google Assistant (Assistente Google in italiano) consente di eseguire numerosi operazioni attraverso i comandi vocali. Una delle funzionalità preferite dagli utenti è usare lo smart speaker come sveglia. Invece di un suono fastidioso è possibile chiedere all’assistente di impostare un allarme che, all’ora indicata, avvia la riproduzione di un brano musicale. È possibile specificare solo il nome dell’artista e Assistente Google sceglierà una canzone nella playlist o in radio.

Galleria di immagini: Google Home Mini e Home Max, le immagini

L’assistente può già fornire informazioni sugli attori e avviare le riproduzione di uno show TV. L’utente può chiedere ora di cercare il nome del canale sul quale viene trasmesso e il giorno, e impostare un promemoria all’ora esatta. La funzionalità è stata ottimizzata per Netflix. Dopo aver collegato l’account Netflix tramite l’app Google Home o Google Assistant su smartphone è possibile, ad esempio, avviare la riproduzione di una puntata di Stranger Things dall’inizio o dal punto in cui la visione è stata interrotta.

Infine, gli utenti che usano Google Play Music possono chiedere all’assistente di avviare la riproduzione di un brano musicale o di un intero album del cantante preferito, scelti tra la musica acquistata o caricata nella libreria.