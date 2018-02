Galaxy S8, le novità di Samsung Experience 9.0

Luca Colantuoni,

La distribuzione della versione finale di Android 8.0 Oreo per i Galaxy S8 e S8+ è questione di giorni. Samsung ha infatti concluso la fase di test e il relativo programma beta. Samsung Experience 9.0 è il nome dell’interfaccia utente sviluppata da Samsung che aggiunge diverse funzionalità a quelle del sistema operativo Google.

Gli utenti che hanno installato l’app Samsung Members hanno probabilmente visto l’infografica che elenca le principali novità rispetto alla versione 8.1 per Galaxy S8 e 8.5 per Galaxy Note 8. Il produttore coreano ha innanzitutto migliorato la tastiera, aggiungendo una “toolbar” nella parte superiore che permette di accedere rapidamente alle varie funzioni (testo predittivo, emoji, sticker, GIF animate, input vocale e impostazioni). Le singole icone possono essere spostate nella posizione desiderata e sono disponibili quattro tastiere ad alto contrasto per utenti con problemi visivi.

Samsung ha rinnovato il Finder, in modo da visualizzare più velocemente i risultati durante la digitazione. Contatti, file, messaggi, email e altri contenuti sono mostrati all’interno di card. Oltre che sullo smartphone, il Finder cerca anche su Galaxy Apps e Google Play Store. Bixby può mostrare le condizioni del tempo quando suona la sveglia, eseguendo un brano musicale in sottofondo. Altra novità interessante è la funzionalità Dual Messenger. È possibile usare due account per la stessa app di messaggistica.

Il produttore coreano ha infine migliorato Samsung DeX. Oltre al supporto per monitor HD+ (1600×900 pixel) è stato aggiunto il supporto per display Full HD (1920×1080 pixel) e Quad HD (2560×1440 pixel). La schermata delle app viene mostrata a schermo pieno e Game Launcher supporta il mapping per mouse e tastiera.