Instagram Ads, formato Carousel anche nelle Storie

Floriana Giambarresi,

Arriva a disposizione degli advertiser la tipologia di annunci pubblicitari in formato carosello anche nelle Storie di Instagram. Lo ha comunicato ufficialmente l’azienda, di proprietà Facebook, con una nuova opzione che ha l’obiettivo di replicare il potenziale delle storie a contenuto multiplo direttamente nelle Ads.

Con questa tipologia di annunci nelle Storie, gli inserzionisti di Instagram avranno ora la possibilità di inserire fino a 3 contenuti in un annuncio pubblicitario, e non più solamente un singolo elemento multimediale. Susan Rose, direttore del Product Marketing della piattaforma, fa notare che l’opzione Carousel è già disponibile nelle Storie organiche – ovvero non pubblicitarie – quindi era naturale che tale possibilità venisse incorporata anche nelle Ads:

stiamo introducendo gli annunci Carosello nelle storie di Instagram, consentendo agli inserzionisti di pubblicare fino a tre contenuti consecutivi in un annuncio sulle Stories, quando in precedenza era possibile pubblicare un solo contenuto. […] È una funzionalità richiesta dalle aziende e dagli inserzionisti, dato il potere che hanno visto sulle storie organiche con più contenuti.

Gli annunci carousel per le storie di Instagram si comportano allo stesso modo degli altri contenuti (foto e video) proposti in questo formato, il che significa che l’utente potrà toccare, scorrere avanti e indietro o mettere in pausa il contenuto ogni volta che vorrà. Invece, gli inserzionisti potranno aggiungere più profondità alla loro narrazione, allo stesso identico modo in cui oggi fa la community.

La novità è al momento disponibile solo ad alcuni grossi brand come GAP, Coca-Cola, Renault e Paramount; non è stato reso noto quando sarà estesa a tutti. GAP, ad esempio, ha già avuto modo di sperimentarne le possibilità:

Ci piace usare gli strumenti creativi di Instagram per aggiungere dettagli divertenti alla nostra creatività e il formato a schermo intero di Instagram Stories ti fa sentire parte del remix.

Ora che le persone trascorrono meno tempo su Facebook, apparentemente a causa dei recenti cambiamenti all’algoritmo, Instagram continua a diventare sempre più importante per gli inserzionisti. I brand continuano ad abbracciare le Instagram Stories e questa novità può rappresentare dunque una ottima aggiunta per una campagna di advertising efficace.