Mercato smartphone, consegne in calo a fine 2017

Luca Colantuoni,

IDC ha pubblicato i dati relativi alle consegne degli smartphone nel quarto trimestre e all’intero 2017. La società di analisi ha rilevato un leggero calo rispetto agli ultimi tre mesi del 2016, principalmente dovuto ai consumatori dei paesi sviluppati (Stati Uniti e Cina in particolare) che hanno evitato l’acquisto dei nuovi modelli. Per quanto riguarda i produttori, Apple ha superato Samsung, mentre Xiaomi ha fatto registrato il risultato migliore.

In base ai dati preliminari di IDC, nel quarto trimestre 2017 sono stati consegnati 403,5 milioni di smartphone, il 6,3% in meno rispetto allo stesso periodo del 2016. Se si considera invece l’intero anno, il numero di unità è rimasto praticamente costante rispetto al 2016 (1.472,4 contro 1.473,4 milioni). Secondo gli analisti, i nuovi modelli con schermo 18:9, sistemi biometrici avanzati e intelligenza artificiale sono ancora considerati un lusso piuttosto che una necessità. quindi gli utenti hanno preferito attendere prima di procedere all’acquisto.

Come già accaduto nel quarto trimestre 2016, Apple ha consegnato più smartphone rispetto a Samsung (77,3 contro 74,1 milioni), quindi è diventato il maggior produttore mondiale. La leadership del mercato è stata ottenuta nonostante un calo delle consegne (-1,3%) rispetto al quarto trimestre 2016. Il produttore coreano ha invece dominato il settore nel corso del 2017, consegnando oltre 100 milioni di smartphone in più rispetto ad Apple.

Huawei conserva il terzo posto con 41 milioni di unità e un market share del 10,2%, mentre Xiaomi ha quasi raddoppiato le consegne, passando da 14,3 a 28,1 milioni in un anno (+96,9%), grazie all’espansione in altri paesi, tra cui India e Russia. Nei prossimi mesi è previsto lo sbarco anche in Italia. L’ultimo posto della top 5 è occupato da Oppo con 27,4 milioni di smartphone consegnati.