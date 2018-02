Microsoft lancia un Surface Laptop economico

Filippo Vendrame,

Silenziosamente, Microsoft ha lanciato una variante economica del suo Surface Laptop. Il nuovo modello differisce dai fratelli maggiore solamente per una dotazione hardware meno performante. Nello specifico, la casa di Redmond ha scelto di proporre questa nuova versione entry level del suo laptop Windows 10 S con il processore Intel Core m3 abbinato alla GPU Intel HD Graphics 615 ed a 4GB di RAM ed a 128GB di SSD. Il prezzo è di 799 dollari, cioè 200 dollari di meno rispetto alla precedente versione entry level caratterizzata da un processore Intel Core i5 che rimane sempre a listino.

Microsoft non ha spiegato il motivo di questa novità, anche perchè questo modello entry level economico entra in diretta concorrenza con la variante base del nuovo Surface Pro 2017 dotata della medesima piattaforma hardware ma che costa di più visto che è necessario comprare anche una Type Cover che è venduta separatamente. Difficile, quindi, capire il perchè di questa scelta visto che in questo modo la casa di Redmond va a farsi concorrenza da sola. Un motivo potrebbe essere individuato nella volontà di ampliare maggiormente la sua offerta della famiglia Surface, provando ad avvicinare chi non è disponibile a pagare cifre importanti per acquistare un computer.

I recenti dati economici dell’ultima trimestrale della società hanno messo in evidenza, infatti, una crescita molto modesta del fatturato dei prodotti Surface. Possibile, quindi, che il gigante del software voglia provare a rendere maggiormente appetibili i suoi prodotti attraverso modelli con prezzi molto più competitivi.

Al momento, il nuovo Surface Laptop è disponibile solamente sul Microsoft Store americano e non ci sono informazioni sul suo arrivo anche in Europa ed in Italia ma non è difficile pensare che prima o poi la sua disponibilità possa essere allargata anche ad altri Paesi.