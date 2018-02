TomTom Touch Cardio, bracciale fitness in offerta

Floriana Giambarresi,

Dal corpo sportivo e leggero, appositamente progettato per monitorare tutte le attività sportive, misurare la percentuale di massa grassa e di massa muscolare direttamente dal polso, il TomTom Touch con cardiofrequenzimetro dispone è un fitness tracker con funzionalità avanzate, oggetto di una super offerta odierna su Amazon nelle diverse varianti:

TomTom Touch con cardiofrequenzimetro , scontato del 46% e quindi in vendita da 89 euro a 49 euro con spedizione gratuita

, scontato del 46% e quindi in vendita da 89 euro a 49 euro con spedizione gratuita TomTom Touch Cardio + Analisi della composizione corporea, scontato del 53% e quindi in vendita da 149 euro a 69 euro con spedizione gratuita.

TomTom Touch Cardio ovvero con cardiofrequenzimetro si concentra sul monitoraggio quotidiano delle attività e della qualità del sonno, offrendo la possibilità di calcolare i passi effettuati, i minuti di attività svolti, le distanze percorse e le calorie bruciate nell’arco della giornata. Grazie al cardiofrequenzimetro di cui è dotato, monitora la frequenza cardiaca (senza fascia cardio) durante tutto il giorno, dando così una indicazione del livello di forma fisica dello sportivo. Il rilevamento delle attività svolte avviene 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per mettersi alla prova con obiettivi giornalieri in base ai risultati che si desidera raggiungere.

A disposizione una modalità Sport che combina e registra gli allenamenti per confrontare quanto fatto con il giorno e la settimana precedente; in tal modo, si ha così la possibilità di ricevere e visualizzare statistiche in tempo reale, sapendo così quando accelerare o rallentare i propri allenamenti. Resistente agli schizzi d’acqua, TomTom Touch è alimentato da una batteria ricaricabile al litio che offre un’autonomia fino a 5 giorni d’uso ed è dotato della connettività Bluetooth che consente l’integrazione con lo smartphone mediante l’app dedicata, per la ricezione delle notifiche dal telefono e la sincronizzazione dei dati.

L’altra variante oggetto dell’offerta Amazon, TomTom Touch Cardio + Analisi della composizione corporea, dispone delle stesse caratteristiche e funzionalità ma si caratterizza per la presenza di un sensore a bioimpedenza per il calcolo della massa grassa, usato per tenere sotto controllo il rapporto tra la stessa e la massa muscolare. Ciò rappresenta un grande indicatore del livello di forma e salute corporea: sapere come la percentuale di massa grassa e massa muscolare cambiano nel tempo permette infatti di avere una panoramica dei propri progressi e mostra i risultati degli sforzi, ovvero dell’impatto che le attività fisiche svolte hanno sulla forma fisica.