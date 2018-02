Toshiba annuncia i nuovi notebook E-Generation

Luca Colantuoni,

Il produttore giapponese non può competere con i big del settore in termini di vendite e popolarità, ma il suo catalogo include notebook di elevata qualità soprattutto per l’utenza aziendale. A partire dal mese di marzo saranno disponibili sette nuovi modelli “E-Generation”, tutti con processori Intel Core di ottava generazione (Kaby Lake Refresh): Toshiba Portégé X20W-E e X30-E, Tecra X40-E, A50-E e Z50-E, Satellite Pro A50-E e R50-E.

La nuova serie di notebook offre miglioramenti dal punto di vista prestazionale e una maggiore efficienza energetica, grazie ai processori Intel. Essendo modelli business, gli utenti troveranno tutte le funzionalità di sicurezza che garantiscono la riservatezza dei dati e varie opzioni di connettività per una produttività “always-on”. Toshiba non ha comunicato le specifiche complete, ma solo le principali caratteristiche. Il Portégé X30-E, ad esempio, possiede uno schermo touch antiriflesso con tecnologia In-Cell Touch. Tutti integrano memorie DDR4 a 2.400 MHz e SSD fino a 1 TB.

I nuovi Portégé e Tecra, così come il Satellite Pro A50-E, sono dotati di SecurePad, un touchpad con lettore di impronte digitali. I Portégé X20W-E e X30-E, e il Tecra X40-E hanno una webcam ad infrarossi per l’autenticazione facciale attraverso Windows Hello o Intel Authenticate. I Portégé X20W-E e X30-E, e il Tecra X40-E integrano un modulo LTE.

I notebook della serie X sono resistenti (il telaio è in magnesio con design a nido d’ape), leggeri e sottili. Il Portégé X20W-E ha uno spessore di soli 15,4 millimetri e un peso di 1,1 Kg. Il Portégé X30-E ha un profilo di 15,9 millimetri e un peso di appena 1,05 Kg, mentre il Tecra X40-E ha uno spessore di 16,9 millimetri e pesa 1,25 Kg. I prezzi verranno comunicati nelle prossime settimane.