Wind annuncia Home Family Edition e Wind Plus

Filippo Vendrame,

Wind ha annunciato il lancio di due novità molto interessanti rivolte a tutta la sua clientela. La prima novità è “Wind Home Family Edition“. Trattasi di un’offerta convergente che propone una soluzione di connettività di rete fissa su fibra ottica sino a 1000 Mbps e 100 Giga per le SIM ricaricabili Wind della famiglia. Il tutto al prezzo di 24,90 euro al mese senza costi di attivazione.

“Wind Home” è disponibile anche su tecnologia ADSL e per le partite IVA alle medesime condizioni economiche. La fatturazione sarà mensile, come previsto dalla nuova legge. Inoltre, grazie all’opzione “Fibra Pass“, i clienti ADSL potranno migrare immediatamente alla fibra ottica non appena il servizio sarà disponibile nella propria zona. La seconda novità riguarda la nuova offerta “Wind Plus“. Trattasi di una nuova opzione tariffaria che permette di raddoppiare, quando necessario, il traffico voce, gli SMS ed il traffico Internet a disposizione sulla propria SIM mobile. “Wind Plus” può essere attivata all’interno dei piani tariffari “All Inclusive Unlimited” ricaricabile, “Wind Magnum” abbonamento e “Wind Magnum Pro” per partite IVA.

Il costo di “Wind Plus” è di 6 euro ogni tre mesi. Trattasi di due novità molto interessanti che rafforzano l’immagine dell’operatore nel voler proporre alla sua clientela offerte dedicate alla telefonia fissa e mobile all’insegna della chiarezza e della fiducia.

Wind Home Family Edition è anche al centro di una campagna pubblicitaria che vede come protagonista Giorgio Panariello.