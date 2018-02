YouTube Go disponibile in oltre 130 paesi

Luca Colantuoni,

Google ha annunciato l’arrivo di YouTube Go in altri 130 paesi. La versione “leggera” dell’applicazione Android, introdotta inizialmente in India, è stata sviluppata da zero per offrire un’esperienza di streaming ottimale agli utenti che non possono accedere a reti veloci. L’azienda di Mountain View ha aggiunto anche nuove funzionalità, tra cui il download dei video in alta qualità.

L’interfaccia di YouTube Go è simile a quella dell’app principale, ma Google ha incluso alcune opzioni che permettono di visualizzare, scaricare e condividere i video senza incidere sul traffico dati. Sulla schermata home vengono elencati i video più popolari nell’area geografica dell’utente. È possibile cercare i video e avviare la riproduzione dell’anteprima. YouTube Go consente il download sulla memoria interna dello smartphone o sulla scheda microSD. Alle precedenti base e standard è stata aggiunta la qualità alta, quindi è possibile conservare le clip a risoluzione HD.

Per vedere altri video consigliati è sufficiente un “pull down” della schermata home. L’app segnalerà inoltre i nuovi video pubblicati sui canali preferiti attraverso una notifica. Google ha infine aggiornato la funzione di condivisione. L’icona è stata posizionata nella parte superiore della schermata home ed è possibile condividere più video in contemporanea. La ricerca dello smartphone nelle vicinanze avviene tramite Bluetooth, mentre per il trasferimento viene sfruttato il WiFi Direct.

YouTube Go è compatibile con Android 4.1 e versioni successive. Al momento è solo in inglese e non è disponibile in Italia. Chi vuole testare l’app può scaricare il file APK dal sito APKMirror.