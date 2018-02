ASUS ZenFone 5, design e possibili specifiche

Luca Colantuoni,

ASUS annuncerà la nuova serie ZenFone 5 al Mobile World Congress 2018 di Barcellona. Un sito tedesco ha ottenuto alcune immagini, incluse nel manuale utente dello ZenFone 5, che mostrano il design e la posizione di alcuni componenti. In base alle possibili specifiche, scoperte nel database di Geekbench, lo smartphone sarà un modello di fascia bassa.

Il recente ZenFone Max Plus (M1) è il primo smartphone ASUS con schermo 18:9. Questo rapporto di aspetto verrà adottato anche per il nuovo ZenFone 5 (o forse per l’intera serie). Il dispositivo avrà infatti uno schermo da 5,7 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel). Il telaio sarà in alluminio, mentre la dotazione hardware dovrebbe comprendere un processore Snapdragon 430 e 3 GB di RAM. La seguente immagine evidenzia altri dettagli.

Lo smartphone possiede lati arrotondati con le linee delle antenne che seguono i bordi superiore e inferiore. Sul lato sinistro ci sono i pulsanti per accensione e volume, mentre sul lato destro c’è lo slot ibrido per due SIM e scheda microSD. Lungo il bordo inferiore si notano i fori dell’altoparlante e la porta micro USB. Il jack audio da 3,5 millimetri è sul bordo superiore. La doppia fotocamera posteriore è posizionata in verticale nell’angolo alto a sinistra, come sull’iPhone X. Il lettore di impronte digitali è stato spostato sul retro.

Il sistema operativo sarà ovviamente Android 8.0 Oreo con interfaccia Zen UI. Ulteriori informazioni arriveranno sicuramente nel corso dei prossimi giorni.