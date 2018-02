CONTROL: Paco Cao, dieci illustratori e Tilt Brush

Visori per realtà virtuale in offerta

Cristiano Ghidotti,

Di Tilt Brush si è già parlato più volte su queste pagine, un’interessante iniziativa messa in campo da Google al fine di dimostrare le potenzialità della realtà virtuale in ambito creativo: un’immensa tela 3D immacolata, sulla quale intervenire con gli strumenti tipici della tecnologia VR, dando libero sfogo alla propria fantasia. È anche alla base di CONTROL.

Si tratta di un contest che ha coinvolto due team per un totale di dieci illustratori, orchestrato dall’artista spagnolo Paco Cao. Le squadre hanno lavorato a due creazioni visive utilizzando proprio Tilt Brush, dando vita a una performance scandita dai suoni del musicista e conduttore radiofonico Alex Braga. Il risultato è un’esperienza live collettiva e partecipata, che va oltre la fruizione individuale di un’opera. Tutto questo nella suggestiva cornice della Sala della Guerra della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma. La performance è andata in scena nel mese di dicembre, quando oltre 400 capolavori del museo sono stati digitalizzati e portati sulla piattaforma Google Arts & Culture, dando vita a 16 mostre virtuali.

Paco Cao, classe 1965, è un artista spagnolo la cui opera si caratterizza per l’impiego delle discipline e delle tecniche più differenti. Questi invece i nomi degli illustratori impegnati nel contest CONTROL: Martina D’Anastasio, Daniele De Sando, Giusy Guerriero, Susanna Mariani, Caudia Matta, Leonardo Murtas, Antonio Paoletti, Paolo Pibi, Sara Tiano e Paolo Voto. Si ricorda che l’archivio digitale di Google Arts & Culture può essere liberamente consultato ed esplorato attraverso l’interfaccia Web della piattaforma oppure installando l’applicazione mobile disponibile in download gratuito per smartphone o tablet con sistema operativo Android e iOS.