Facebook festeggia il Friends Day

Filippo Vendrame,

Mark Zuckerburg ha fondato Facebook il 4 febbraio nella sua stanza del dormitorio di Harvard, e l’azienda celebra questa ricorrenza con una festa chiamata “Friends Day”. Come ogni anno, il social network ha festeggiato questa particolare ricorrenza invitando i suoi iscritti a riflettere sul valore dell’amicizia ed a mostrare gratitudine per tutte le persone importanti della loro vita.

Come ogni anno, in questa ricorrenza Facebook ha deciso di mostrare agli iscritti un messaggio in cima al News Feed augurante buona festa del “Friends Day”. Per commemorare l’evento, Facebook compie ben 14 anni, il social network ha permesso di attribuire agli amici alcuni “premi” per sottolineare il grande legame di affetto e di stima. Trattasi di speciali cartoline che mettono in risalto alcuni messaggi d’affetto e di amicizia verso una specifica persona. Non manca poi la classica possibilità di condividere un filmato personalizzato in cui saranno presenti le immagini più significative dei propri amici. Tale filmato viene creato automaticamente dal social network ma sino a che non sarà condiviso dall’utente attraverso la pagina della ricorrenza, sarà visibile solamente in privato.

Il filmato non potrà essere modificato nei contenuti ma sarà solamente possibile aggiungere una frase di auguri all’atto della condivisione. Sempre da questa pagina sarà anche possibile creare le “cartoline premio” per gli amici. Alcune sono già pronte per la condivisione, essendo state create dall’algoritmo del social network. Altre, invece, potranno essere create manualmente dall’utente.

Accanto a queste novità per il “Friends Day”, Facebook ha anche reso disponibili 3 nuovi filtri fotografici pensati esplicitamente per questa festa, utili per creare simpatici messaggi di auguri da condividere con gli amici.

Infine, Facebook ha anche sottolineato che ha deciso di celebrare il “Friends Day” con una serie di cortometraggi che metteranno in risalto il valore dell’amicizia.