Nokia 7 Plus, display 18:9 e dual camera

Luca Colantuoni,

HMD Global annuncerà nuovi smartphone al Mobile World Congress 2018 di Barcellona. Uno dei modelli dovrebbe essere il Nokia 7 Plus, del quale sono state pubblicate su un sito cinese alcune slide con le principali caratteristiche. Il dispositivo di fascia media avrà uno schermo più grande dell’attuale Nokia 7, ma le dimensioni complessive saranno simili grazie all’uso di un display 18:9.

In base alle informazioni riportate sul materiale pubblicitario, il Nokia 7 Plus avrà un telaio unibody in alluminio e uno schermo da 6 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel). La dotazione hardware comprenderà un processore octa core Snapdragon 660, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD. Il produttore finlandese ha scelto sensori da 12 e 13 megapixel, lenti Zeiss e un obiettivo con zoom ottico lossless 2x per la doppia fotocamera posteriore. Anche la fotocamera frontale ha una lente Zeiss, ma la risoluzione è 16 megapixel (sensore Tetracell).

Con questo smartphone ritornerà la famosa app Nokia Camera che permetterà di sfruttare le numerose funzionalità, tra cui bothie, bokeh, slow motion, time lapse e modalità Pro (ISO, esposizione, bilanciamento del bianco, velocità dell’otturatore, messa a fuoco manuale).

Il Nokia 7 Plus avrà inoltre una porta USB Type-C e una batteria con supporto per la ricarica veloce. Il sistema operativo sarà Android 8.0 Oreo in versione stock e aggiornabile ad Android 8.1 Oreo.